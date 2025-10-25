Trump llega a Catar en una breve parada en su viaje a Malasia

Washington, 25 oct (EFE).- El mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó este sábado a Catar en una breve parada técnica de camino a Malasia, durante la que está previsto que se reúna en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.