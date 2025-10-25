Trump prevé reunirse con Lula durante su gira por Asia

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el viernes que prevé reunirse con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una cumbre regional que se celebrará este fin de semana en Malasia, en el marco de su gira por Asia.

“Creo que nos reuniremos, sí”, dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, antes de partir hacia el continente asiático.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reducir los aranceles a Brasil, el mandatario republicano señaló que estaría dispuesto a hacerlo “bajo las circunstancias adecuadas”.

El eventual encuentro entre ambos líderes marcaría un intento por recomponer la relación bilateral, que se vio afectada por divergencias comerciales y medioambientales durante los últimos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lula y Trump se reunirían la próxima semana con las tarifas punitivas a Brasil en la agenda

Gira por Asia

Trump partió este viernes por la noche hacia Asia, donde mantendrá una serie de reuniones de alto nivel con dirigentes de la región, incluyendo a su homólogo chino Xi Jinping, con quien busca avanzar en un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el presidente estadounidense expresó su interés en mantener un nuevo contacto con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su paso por Corea del Sur, en el marco de los esfuerzos por retomar el diálogo sobre desnuclearización.

La agenda de Trump también incluye visitas a Malasia y Japón, en lo que constituye su primer viaje oficial a Asia desde su retorno a la Casa Blanca en enero, en medio de un contexto global marcado por disputas arancelarias y tensiones geopolíticas.