Despega el primer vuelo directo entre la India y China tras cinco años de suspensión

El vuelo 6E1703, operado por la aerolínea india IndiGo, tiene previsto llegar a Cantón (Guangzhou) el lunes a las 4:05 horas (20:05 GMT del domingo).

La India y China acordaron el pasado 19 de agosto reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2020, cuando tuvieron lugar los enfrentamientos fronterizos del valle de Galwan, en el límite de estas naciones asiáticas en el Himalaya, en el que murieron al menos 20 soldados indios y cuatro chinos.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Pekín enfrentaron su peor crisis en décadas tras el choque.

Las dos grandes potencias asiáticas pactaron la reapertura del tráfico aéreo y del comercio fronterizo durante la visita a Nueva Delhi del canciller chino, Wang Yi, en el pasado mes de agosto.

Posteriormente, el primer ministro indio, Narendra Modi, acudió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin en su primera visita a China en siete años.

Entonces, Modi mantuvo una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Este acercamiento de la India y China se produce en un escenario de incertidumbre global marcado por la agresiva política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha elevado los aranceles para los productos provenientes de los dos gigantes asiáticos.

En el caso de la India, los gravámenes se elevan al 50 %, aunque Nueva Delhi y Washington se encuentran en una fase "avanzada" de negociaciones comerciales tras los que los aranceles podrían bajar hasta el 15 %, según informaron esta semana los medios indios.

Hasta la ofensiva arancelaria de Trump, que tensó las relaciones entre Estados Unidos y la India, Nueva Delhi era uno de los grandes aliados de Washington en Asia y la principal opción para disputarle a China la hegemonía en la región indopacífica.