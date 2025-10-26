El aeropuerto de Vilna se mantiene afectado por globos de contrabandistas de Bielorrusia

Según la radiotelevisión pública 'LRT', el aeropuerto, que ya sufrió cancelaciones, retrasos y desvíos el sábado debido a la presencia de globos de presuntos contrabandistas en el espacio aéreo lituano, volvió a vivir perturbaciones este domingo.

"Se han impuesto restricciones hasta las 04:00", recogió un mensaje en redes del aeropuerto de Vilna al informar sobre la situación en la que es una de las principales infraestructuras aeroportuarias del país báltico.

"Un total de siete vuelos se vieron afectados: cinco desviados y dos cancelados", según la 'LRT'.

La víspera, además del aeropuerto de Vilna, se vio afectado el aeropuerto de Kaunas por la presencia de los globos.

Tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a al sábado, entre ambos aeropuertos se vieron afectados un total de 40 vuelos y 6.000 pasajeros.

Se cancelaron un total de 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en ambos aeropuertos.

La situación ha llevado a que la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, anunciara este domingo en un mensaje en su cuenta de Facebook que se reunirá el lunes con la Comisión de Seguridad Nacional para discutir un plan de acción para enfrentarse a la situación.

"Les pido a todos que tengan paciencia, porque entiendo las molestias y la preocupación que esto les causa, pero actuamos por su seguridad", escribió la jefa del Gobierno lituano.

"El cierre de las fronteras es una señal de que no toleraremos ninguna violación de las mismas", indicó.