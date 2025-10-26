El ministro de Interior francés se opone a la idea de tener una comisaría en el Louvre

"Yo soy contrario. Si empezamos por el Louvre, acabaremos poniéndolas por todas partes", manifestó Nuñez, en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche, además de recordar que hay una comisaría justo al lado.

"En cuanto se dio la alerta, en tres minutos, los policías estaban allí", recalcó el ministro.

La idea de tener una estación policial dentro del museo no habría, según él, "cambiado nada", porque ya es una de las zonas más vigiladas.

Señaló que siempre se acaba por encontrar a los ladrones y que esta operación parece obra del gran crimen organizado, pero se confesó "inquieto" por la suerte de las joyas.

"Por desgracia, el botín suele esconderse en el extranjero. Espero que no sea así, sigo confiando", expresó.

Las joyas robadas hace una semana en el Louvre están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.