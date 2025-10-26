El PKK anuncia su completa retirada de Turquía tras 40 años de lucha armada

Todos los medios turcos informan de este anuncio citando fuentes del norte de Irak, donde los guerrilleros tienen sus bases.

Considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su "lucha armada" que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de su fundador y líder encarcelado, Abdullah Öcalan.

El PKK subrayó que la decisión anunciada hoy es un paso más a la adoptada en su 12º Congreso, celebrado en mayo, para poner fin a la lucha armada.

Dos meses más tarde, decenas de guerrilleros quemaron sus armas en una ceremonia simbólica de desarme en la provincia de Sulaimani, en el Kurdistán iraquí.

El comunicado insta al Gobierno turco a promulgar "sin demora" las leyes necesarias que garanticen a los miembros del PKK su reintegración en la sociedad turca y les permita participar en los procesos políticos y democráticos del país.

Además, advierte de la amenaza que suponen para Turquía y para el pueblo kurdo las actuales tensiones en Oriente Medio.

"Estamos implementando la retirada de todas nuestras fuerzas dentro de Turquía", con 25 combatientes, tanto hombres como mujeres, ya en el norte de Irak, dijeron los guerrilleros.

“Los conflictos y las guerras que tienen lugar en Oriente Medio han llegado a amenazar seriamente el futuro de Turquía y de los kurdos”, añadieron.

Entre los pasos dados hasta ahora por Ankara en este proceso, iniciado con el llamamiento que hizo Öcalan en febrero desde la cárcel pidiendo "la paz y una sociedad democrática", destaca el establecimiento de una comisión parlamentaria con amplia participación de los partidos políticos turcos.

Ahora se espera que esa se comisión proponga las medidas legislativas que exigen los guerrilleros.

Aunque "histórico", el anuncio de este domingo se considera en gran medida simbólico, dado que el PKK ya no cuenta con fuerzas significativas en Turquía.

Al mismo tiempo, es un importante gesto político de cara a la reunión prevista para el próximo martes entre el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y una delegación del partido izquierdista prokurdo DEM, que ha desempeñado un papel clave en las negociaciones entre Öcalan y el Gobierno turco.