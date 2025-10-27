China lanza una indirecta a EE.UU. en vísperas de la cumbre Xi-Trump

El ministro chino de Relaciones Exteriores dijo que “está llegando un mundo multipolar”, una indirecta a Estados Unidos antes de las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Los mercados globales esperan con atención la reunión del jueves entre los dos gobernantes, que podría frenar la guerra comercial desatada por los aranceles de Trump.

Hablando el lunes en un foro en Pekín, el canciller Wang Yi urgió “terminar con la politización de los temas económicos y comerciales, la fragmentación artificial de los mercados globales, y recurrir a guerras comerciales y batallas arancelarias”.

Lea más: Brasil y Estados Unidos están cerca de una “solución definitiva”, asegura Lula

“Retirarse con frecuencia de los acuerdos y renegar de los compromisos, mientras forma bloques y grupos, sometió al multilateralismo a desafíos sin precedentes”, indicó Wang sin citar países en específico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La marea de la historia no puede ser revertida, está llegando un mundo multipolar”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump inició el domingo una gira asiática que deberá culminar en Corea del Sur con un encuentro con Xi Jinping.

Lea más: Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia, según senador Graham

Negociadores de ambos países anunciaron el domingo en Malasia que están cerca de un acuerdo para evitar la imposición de aranceles adicionales estadounidenses de 100% a los productos chinos.