Kiev agradece a Estonia aportación de 10 millones a iniciativa de ayuda militar de la OTAN

"Agradecido por los 10 millones de euros que dedica Estonia bajo la iniciativa PURL", escribió Sibiga en su cuenta de X, en la que mostró imágenes de su encuentro con el jefe de la diplomacia de Estonia, con el que habló sobre la situación en el frente de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, además de la situación de la infraestructura energética en el país invadido.

Sibiga y Tsahkna también hablaron de cómo aumentar la resiliencia de Ucrania en el actual contexto, y el ucraniano agradeció también en particular a Estonia "su continuo apoyo al fortalecimiento de la resiliencia energética de Ucrania, especialmente ante la llegada del invierno".

"Estonia ha estado a nuestro lado desde los primeros días de la guerra a gran escala de Rusia, e incluso antes, demostrando un apoyo inquebrantable y un liderazgo basado en principios", señaló Sibiga.

En X, Tsahkna publicó un vídeo de su visita a Kiev, en la que pudo con su homólogo ucraniano honrar la memoria de los caídos en la guerra.

Estonia es, junto a Dinamarca, el país que mayor porcentaje de su PIB ha dedicado en ayuda a Ucrania.

Según datos del Instituto de la Economía Mundial de Kiel, que registra en Alemania los anuncios de ayuda internacional a Ucrania, Estonia ya ha dedicado un 3,1 % de su PIB en apoyo al país del presidente Volodímir Zelenski, mientras que el porcentaje danés asciende al 3,4 %.