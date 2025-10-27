La derecha argentina festeja el triunfo del partido de Milei y llama a consolidar reformas

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019), fundador del partido Propuesta Republicana (PRO) y aliado electoral del oficialismo, felicitó a Milei, a su espacio político y “especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió Macri en la red social X.

El jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, consideró que la elección “confirma la confianza de los argentinos en el rumbo trazado por este Gobierno” y destacó que el presidente “se cargó la campaña al hombro, recorrió el país y la gente entendió el mensaje de la libertad”.

“Estamos a mitad de camino y los nuevos legisladores afrontarán una etapa de diálogo y consensos para conseguir las leyes que permitan transformar a la Argentina definitivamente”, agregó el funcionario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien este domingo fue electa senadora, agradeció “la confianza, el coraje y la esperanza” de los votantes y valoró el liderazgo del mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos un poquito más cerca de cambiar la Argentina para siempre”, expresó Bullrich, que asumirá como legisladora el 10 de diciembre tras haber sido una de las ministras estrella de Milei.

También se expresó Diego Santilli, quien reemplazó en las listas de LLA a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura en plena campaña al ser denunciado por vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

"Gracias presidente por confiar en mí para liderar esta lista en la Provincia de Buenos Aires", dijo Santilli, y agregó: “Cuente conmigo para ir a fondo con el cambio y las ideas de la libertad para que los argentinos tengan un país mejor”.

Con el 99 % de los votos escrutados, LLA obtuvo el 40,7 % de los votos en la Cámara de Diputados y el 42,2 % en el Senado, y pasó de 37 a 93 diputados y de seis a 19 senadores.

Con estos resultados, el Gobierno de Milei logró en la Cámara Baja su objetivo de alcanzar el tercio que necesita para sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales, y quedó a un paso de obtenerlo en el Senado.

La coalición peronista Fuerza Patria y sus aliados alcanzaron el 31,7 % de los votos en el Parlamento, donde redujeron en dos el número de diputados, de 98 a 96, pero seguirán siendo la primera fuerza de la oposición en el Parlamento y mantienen el codiciado tercio.

El peronismo obtuvo el 28,4 % de los votos en la Cámara Alta, donde perdió ocho asientos y pasó de tener 30 a 22 bancas, lo que le impide conformar, en este caso, el tercio necesario para bloquear los vetos de Milei a las leyes aprobadas por el Legislativo o vetar proyectos gubernamentales.

La participación electoral fue del 67,85 %, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.