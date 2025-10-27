Oposición condena bloqueo de tránsito a cardenal venezolano para cumplir misión pastoral

"Condenamos de forma categórica los graves hechos denunciados por el cardenal Baltazar Porras, a quien se le impidió cumplir con su misión pastoral mediante un despliegue arbitrario que bloqueó su libre tránsito y el ejercicio de su ministerio", manifestó la PUD en un comunicado compartido en su cuenta de X.

A juicio del bloque, estos hechos "constituyen un grave irrespeto hacia la Iglesia católica" y "representan un agravio directo contra el pueblo venezolano, cuya fe ha sido siempre refugio, fuerza y consuelo en los momentos más difíciles".

Por tanto, reafirmó que la "libertad religiosa y de culto es un derecho humano fundamental" y que "ninguna autoridad tiene legitimidad para impedir una expresión de fe del pueblo".

"La Iglesia y sus pastores deben poder cumplir su labor espiritual sin intimidación, obstáculos ni presiones", añadió la PUD, que subrayó que Venezuela "necesita respeto, no imposiciones", así como fe y "no amenazas".

El sábado, Porras aseguró que a él y a las otras personas con las que se encontraba se les impidió dirigirse a Isnotú, por tierra, desde un aeropuerto en el estado Lara (oeste, cercano a Trujillo), en el que, dijo, estuvieron "rodeados de una cantidad de militares armados hasta los dientes".

Porras, quien iba en un vuelo privado, explicó en un video que aterrizaron en Lara luego de que los pilotos recibieran la instrucción de "hacer escala" en esa región porque, supuestamente, estaba cerrado el aeropuerto en Trujillo.

Sin embargo, prosiguió, luego recibieron una "información directa de que el aeropuerto" en Trujillo "no estaba cerrado y que seguían llegando diferentes vuelos".

Este hecho se sumó a un aviso que dijo haber recibido previamente sobre la presunta suspensión del vuelo en el que tenía previsto viajar a Trujillo con la aerolínea estatal Conviasa, pero el mensaje, aseguró, "solo fue enviado" a su correo porque, al final, el vuelo sí "salió y llegó de forma correcta a Valera".

El pasado 18 de octubre, el cardenal afirmó desde Roma, en la víspera de la canonización de Hernández, que la situación en Venezuela es "moralmente inaceptable" y mencionó que "la merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza" y "la militarización como forma de gobierno", entre otros, "configuran un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica".