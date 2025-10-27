Pekín espera que ambas partes hagan concesiones en vísperas de la cumbre Trump-Xi

La Casa Blanca se limitó a compartir un breve comunicado sobre la llamada, en la que Rubio y Wang "conversaron sobre la importancia de la relación entre Estados Unidos y China y la próxima reunión entre el presidente (Donald Trump) y el presidente Xi Jinping".

En el texto, la oficina presidencial estadounidense confirmó también que la reunión se celebrará en la ciudad portuaria surcoreana de Busan (320 kilómetros al sureste de Seúl).

El comunicado chino indicó que, durante la llamada, Wang expresó su deseo de que ambas superpotencias hagan concesiones para encontrar un terreno de entendimiento que permita fortalecer la relación bilateral.

Wang aseguró que Xi y Trump mantienen "intercambios desde hace tiempo y se respetan mutuamente" y que la relación entre ambos supone "el activo estratégico más valioso en las relaciones entre China y Estados Unidos".

Las delegaciones de EE. UU. y China alcanzaron el domingo un “acuerdo preliminar” tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para que el encuentro entre Trump y Xi contribuya a poner fin a la escalada de tensiones comerciales.

Aunque no se han ofrecido detalles, Pekín ha manifestado que el diálogo con EE.UU. -la quinta ronda desde abril, con la última en Madrid el mes pasado- abarcó "numerosos temas", entre ellos los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Ambos mandatarios tienen previsto reunirse el 30 de octubre en Corea del Sur, con motivo del Foro APEC que se celebrará en Gyeongju, a 90 kilómetros al norte de Busan.

Trump tiene previsto aterrizar el miércoles en Busan, trasladarse a Gyeongju para participar en unas jornadas con empresarios del Foro APEC y retornar después a la ciudad portuaria, donde se reunirá con Xi antes de volar de vuelta a EE.UU.