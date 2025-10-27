Roban armamento del Ejército en base militar en el norte de Guatemala

El Ministerio de la Defensa guatemalteco indicó en un comunicado este domingo que el robo tuvo lugar en la base denominada Comando Aéreo del Norte, localizada en el departamento (provincia) de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

De igual manera afirmó que se capturó a una persona por el robo, pero no se precisó su nombre y tampoco la cantidad de armamento robado pese a los cuestionamientos de los periodistas.

El Ejército guatemalteco añadió que presentó la denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía) y que el "incidente" será "investigado y esclarecido" conforme a la "ley" del país centroamericano.

Por su parte, el Ministerio Público aseveró mediante sus canales de comunicación oficiales que realiza "pesquisas" dentro de la base militar para determinar las circunstancias y responsables de lo acontecido.

Según medios locales, son aproximadamente 60 fusiles los robados al Ejército, aunque dicha cifra no ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa.