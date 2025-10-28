Ecuador será sede de un encuentro iberoamericano sobre la primera infancia

El encuentro, que se realizará en Quito, está a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en coordinación con el Ministerio de Educación de Ecuador, y busca articular la política pública con la práctica educativa.

"Generando una plataforma de cooperación iberoamericana que impulse políticas basadas en evidencia científica y promueva la innovación pedagógica en el aula", explicó la OEI en un comunicado.

Asimismo, permitirá fortalecer las capacidades docentes y ministeriales, promover la intersectorialidad y consolidar a Ecuador como sede regional de reflexión y aprendizaje sobre primera infancia dentro de la Red Iberoamericana de Administraciones Públicas, que se reunirá el 5 y 6 de noviembre.

En el marco del encuentro también se realizará el seminario internacional 'Primera Infancia Hoy: Retos y Avances en Educación y Nutrición', un espacio académico y de reflexión donde se compartirán experiencias de éxito y avances regionales en educación, nutrición, salud y bienestar infantil.

Y finalmente, se realizarán las jornadas de reflexión para la enseñanza y la promoción de hábitos saludables, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que estarán dirigidas a 120 docentes ecuatorianos que participarán en talleres prácticos.

Como parte de los resultados de estos espacios, se prevé la publicación de un compendio con ponencias, buenas prácticas y recomendaciones para fortalecer las políticas de educación y nutrición infantil, además de la creación de materiales educativos innovadores, señaló la OEI.

El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, resaltó la importancia de invertir en la primera infancia, ya que es garantía de "equidad, desarrollo y bienestar a largo plazo", especialmente en una región en la que la inseguridad alimentaria o la falta de acceso a alimentos afecta a un 40 % de la población y en la que el retraso en el crecimiento afecta a 5,7 millones de niños durante los primeros 1.000 días de vida, de acuerdo a un reciente informe de la organización.