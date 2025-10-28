El Nikkei sube un 2 % al descanso y supera los 51.000 puntos por las tecnológicas

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía 1.030,64 puntos, y se situaba en 51.249,82 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 0,06 % ó 2,03 puntos, y se movía en 3.287,90 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y de nuevo en niveles récord, impulsado por el alza en Wall Street tras el triple cierre en máximos de los principales índices de la plaza neoyorquina tras el anuncio de la multimillonaria inversión del gigante estadounidense Nvidia en la finlandesa Nokia, y las noticias en torno a OpenAI.

El Nikkei cogió fuelle cuando restaba una hora hasta el descanso, cruzando por primera vez la veda de las 51.000 unidades y estableciendo un nuevo récord intradía de 51.311,47 puntos, animado también por el sólido informe financiera trimestral del fabricante nipón de equipos para la manufactura de semiconductores Advantest.

Las empresas vinculadas a la industria de los chips acaparaban los primeros puestos entre las empresas más negociadas de la jornada, con Advantest a la cabeza, que se disparó más de un 20 % a la media.

Le seguían en transacciones el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, con un avance del 2,26 %, y su competidor Lasertec, que avanzaban un 7,94 %.

Las también empresas del sector Fujikura y Disco sumaban por su parte un 5,33 % y un 4,6 %, respectivamente.