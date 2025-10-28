Gobierno de Sudán declara 'persona non grata' a jefes del PMA y pide que abandonen el país

Jartum, 28 oct (EFE).- El Gobierno sudanés, controlado por la junta militar, anunció este martes que ha declarado como 'persona non grata' al director de la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Sudán y a la jefa de operaciones de esta agencia de la ONU, a los que ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país.