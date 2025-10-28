Hamás sobre la muerte de tres supuestos milicianos en Yenín: "Constituye una nueva guerra"

"El asesinato supone una nueva guerra que se suma al historial de crímenes sangrientos cometidos por la ocupación contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada", afirmaron los portavoces de la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Por su parte, el Ejército afirmó esta mañana que los muertos pertenecían a una célula terrorista vinculada a una organización en el campo de refugiados de Yenín que planeaba llevar a cabo un atentado contra Israel.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina informó de la muerte de los tres hombres, cuyos nombres responden a Abdullah Muhammad Omar Jalmana (27 años), Qais Ibrahim Muhammad al-Bitawi (21 años) y Ahmad Azmi Arif Nashti (29 años).

Durante la intervención militar, francotiradores pertenecientes a la Unidad Especial Antiterrorista israelí abrieron fuego y mataron a los tres milicianos tras salir de la cueva donde se escondían en la aldea de Kafr Quds, indicó el Ejército en un comunicado.

Posteriormente, la Fuerza Aérea israelí realizó un ataque aéreo contra la cueva "para dañar la infraestructura terrorista", según la nota.

En respuesta, Hamás realizó "un llamamiento a las masas de nuestro pueblo a intensificar la confrontación con la ocupación en todos los puntos de contacto y a lograr la unidad política y en el terreno", según reza su mensaje oficial.

El campo de refugiados de Yenín, bastión histórico de las milicias palestinas, lleva bajo control del Ejército israelí y prácticamente desmantelado desde principios de año después de que Israel lanzara la conocida operación como 'Muro de hierro', una de las mayores ofensivas contra el norte de la Cisjordania ocupada.

Esa operación ha supuesto el desplazamiento de unos 40.000 palestinos que vivían en el campo de refugiados de Yenín y en otros puntos del norte de Cisjordania como el campo de Nur Shams en Tulkarem.

La situación en Cisjordania lleva semanas muy tensa con continuos episodios de violencia tanto por parte del Ejército israelí como de los colonos, que han estado atacando aldeas y quemando coches de palestinos, pese al alto el fuego de Gaza.