Presidente letón alaba las buenas relaciones con Dinamarca en primera visita de Federico X

La pareja real danesa está realizando una visita de Estado de dos días al país báltico y se reunirá también con la primera ministra letona, Evika Siliņa, y con la presidenta del parlamento letón o Saeima, Daiga Mieriņa.

Se trata de la primera visita oficial de Federico tras asumir el trono en 2024 después de la abdicación de la reina Margarita II, su madre.

Bajo un cielo nublado, la pareja real fue recibida en la capital letona con una alfombra roja y con la interpretación por parte de una banda militar de los himnos nacionales de Dinamarca y Letonia.

El rey Federico, que ya había visitado el país báltico como príncipe heredero, y la reina María también depositarán flores en el Monumento a la Libertad en Riga y visitarán el Museo de la Ocupación de Letonia, que documenta las ocupaciones nazi y soviética.

La pareja real acudirá asimismo a la Academia Letona de Cultura y paseará por el barrio de arquitectura modernista de la capital letona.

Tras un banquete de Estado el martes por la noche, está previsto que el miércoles Federico y María inspeccionen la base de la OTAN en Ādaži, al norte de Riga, y asistan a una clase de defensa nacional impartida a los estudiantes de secundaria de un instituto de esa localidad.

Según informaron la oficina de la presidencia letona y el Ministerio de Defensa, también se producirán encuentros entre sendas delegaciones empresariales danesa letona y se celebrará un foro para la industria de defensa de ambos países que incluirá una exhibición de equipamiento militar.