Reserva Federal inicia reunión con una reducción de tasas a la vista

El banco central tiene un mandato del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de sus tasas de interés de referencia.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) “comenzó esta mañana como estaba previsto”, indicó un portavoz de la institución. La decisión se dará a conocer mañana.

Está previsto que se apruebe una reducción de un cuarto de punto, para situar las tasas de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4%. Sería el segundo recorte del año.

Recortes

El proceso comenzó en la reunión anterior, en septiembre, para dar un respiro a una economía cuyo mercado laboral muestra signos de debilidad.

Algunos son favorables a un recorte más pronunciado, pero a pequeños pasos, como es costumbre. Otros parecen reacios a la idea de reducir las tasas de interés mientras la inflación no esté controlada. La dificultad radica en que navegan a ciegas para evaluar el estado real de la economía.

La parálisis presupuestaria (“shutdown”) en Estados Unidos ha suspendido desde el 1 de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

Desempleo

Las cifras de desempleo de septiembre no se han divulgado. Las de octubre pueden no llegar a recopilarse nunca.

En cuanto al seguimiento de la inflación, el índice IPC se comunicó con retraso la semana pasada, pero el indicador preferido de la Fed, el PCE, probablemente no se publicará a finales de semana como está previsto.