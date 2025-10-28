Zelenski anuncia una 'coalición de energía' para compras de gas y obtener generadores

"Recientemente, después de numerosos ataques masivos contra Ucrania, contra nuestro sector energético, la logística, el suministro de agua y gas (...) se tomó la decisión de organizar una coalición para apoyar el sector energético de Ucrania", dijo Zelenski durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel.

Alemania, Italia, Noruega, los Países Bajos y la Comisión Europea (CE) ya han expresado su apoyo a Ucrania en este ámbito.

Van Weel anunció este martes en una reunión con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, una contribución de 25 millones de euros para el sector energético ucraniano.

"Rusia está atacando deliberadamente el suministro energético de Ucrania", escribió en su cuenta de la red social X, donde explicó que la financiación será destinada a equipos, reparaciones de emergencia y la compra de gas.

Alemania a su vez anunció el domingo que doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, y ha prometido equipos adicionales de generación de electricidad, al igual que Italia.

Noruega por su parte ha ofrecido unos 150 millones de dólares para la compra de gas, según dijo Zelenski tras su breve visita la semana pasada a Oslo.

"Creo que pronto organizaremos una reunión en formato virtual con nuestro pequeño equipo, pero estoy seguro de que podremos unir fuerzas con otros países. Necesitaremos apoyo", subrayó este martes, según recoge la agencia Inferfax Ukraine.

Según él, la coalición discutirá los desafíos que surgieron tras los ataques rusos, así como las áreas en las que se requiere ayuda.

"Estamos hablando de diferentes transformadores, de distintos tipos de turbinas y también estamos hablando de importaciones de gas", precisó.

En un encuentro con medios, entre ellos EFE, Zelenski admitió que actualmente Kiev debe importar el gas con ayuda financiera del exterior y que hasta el momento ha encontrado el 70 % de la suma necesaria para comprarlo.

Zelenski explicó en su encuentro con Van Weel que Ucrania ha conseguido hasta ahora para este objetivo unos 1.200 millones de euros, pero necesitará otros 800 millones.

A su vez en una reunión con el Gobierno este martes, señaló que ha ordenado "garantizar de inmediato el 100 % de la financiación para la importación de gas".

"Los ministros de Asuntos Exteriores y de Energía deben asegurar la plena implementación de nuestros acuerdos con Alemania, Noruega, Italia, los Países Bajos y la Comisión Europea sobre la financiación y el suministro del equipo necesario para la generación eléctrica", enfatizó.