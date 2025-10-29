Cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico

"El 28 de octubre, una pareja de cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea polaca llevó a cabo con éxito la interceptación e identificación visual y escoltaron fuera de su área de responsabilidad un avión de la Federación Rusa que realizaba un vuelo sobre el mar Báltico", escribió el Ejército del Aire en su cuenta de X.

Los cazas polacos interceptaron en concreto un avión Il-20 que efectuaba una misión de reconocimiento en el espacio aéreo internacional, sin un plan de vuelo y con el transpondedor apagado.

La Fuerza Aérea polaca recalcó que la aeronave rusa "no violó el espacio aéreo polaco".