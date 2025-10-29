Comunidad internacional respalda en ONU el fin de bloqueo de EEUU a Cuba con 165 votos

Naciones Unidas, 29 oct (EFE).- La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles, un año más y por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra -EE.UU., Israel y Argentina, entre ellas- y 12 abstenciones) una resolución no vinculante contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.