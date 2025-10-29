Comunidad internacional respalda en ONU el fin de bloqueo de EEUU a Cuba con 165 votos

En concreto, votaron en contra EE.UU., Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.
Entre las abstenciones destacaron las de Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otras.
Así, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.
La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de EE.UU. e Israel).
Estados Unidos argumentó que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad”, e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.