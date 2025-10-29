El Santuario de la Caridad del Cobre en Cuba necesita "ayuda" por los daños de Melissa

Así lo explicó en declaraciones a EFE, el rector y párroco del santuario, Rogelio Dean Puerta, quien señaló que el templo de la "patrona de Cuba", sufrió "deterioros parciales" a causa del intenso azote de Melissa, que con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, castigó el oriente de la isla con intensas lluvias y fuertes vientos.

"Dañó la mitad de los vitrales de la basílica, la carpintería, arrancó puertas y ventanas,...", relató el párroco, quien se mostró sin embargo confiado en la recuperación.

Pese a los desperfectos, Dean aseguró que dentro de dos días la iglesia tiene previsto retomar sus actividades religiosas.

El Santuario de la Virgen de la Caridad, declarado Monumento Nacional en 2012, está ubicado en una colina de la pequeña localidad "El Cobre", en la provincia oriental de Santiago de Cuba, a unos 960 kilómetros al este de La Habana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada día, más de 500 personas visitan el santuario, donde cada mañana se oficia misa, y también acuden personas desde distintos lugares de la isla a cumplir promesas y dejar ofrendas a la Virgen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el huracán Melissa se aleja actualmente de Cuba, se mantienen en "alarma ciclónica" sus provincias orientales, donde los medios oficiales han reportado inundaciones, severas afectaciones a viviendas y otras infraestructuras, ríos desbordados, deslaves, comunidades incomunicadas y daños a las telecomunicaciones, entre otros estragos aún sin cuantificar.

"Ha sido una noche de mucho dolor y mucha tensión. El huracán Melissa azotó el poblado de El Cobre con una fuerza increíble. Dicen los mayores que nunca antes habían visto algo así", dijo previamente el rector del santuario en un audio divulgado por la diócesis de Cienfuegos en redes sociales.

El párroco de la basílica de El Cobre dijo que el panorama que se divisa desde el Santuario es que el municipio que lo acoge "está devastado", porque "prácticamente solo quedaron sin daños las casas con techos de mampostería".

Por ello hizo un llamado a "los amigos de iglesias hermanas, organizaciones, grupos, cofradías, diócesis, congregaciones y ONG para que dirijan su mirada hacia el oriente cubano en este momento que es muy duro".

También instó a "grupos de hermanos locales que puedan aportar su esfuerzo y ayudar en la restauración de casas y del Santuario".