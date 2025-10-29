La Casa Blanca aclara que la cumbre Trump-Xi será en Busan, tras mensajes contradictorios

Washington, 29 oct (EFE).- La Casa Blanca aclaró este miércoles que la crucial cumbre que mantendrán el jueves los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, será en la ciudad surcoreana de Busan y no en la de Gyeongju, donde se está celebrando el Foro APEC y donde en un momento dado la oficina presidencial estadounidense aseguró que tendría lugar la reunión.