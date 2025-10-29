La Casa Blanca aclara que la cumbre Trump-Xi será en Busan, tras mensajes contradictorios

La Casa Blanca confirmó hoy a medios que la cumbre será en Busan, segunda ciudad de Corea del Sur, situada a 320 kilómetros al sureste de Seúl.
Lo hizo horas después de compartir una agenda oficial de Trump en la que se aseguraba que la reunión tendría lugar en Gyeongju, situada unos 90 kilómetros al norte de Busan, ciudad que tanto la delegación china como la propia Casa Blanca habían señalado originalmente como escenario del encuentro.
La reunión con Xi será la gran culminación de la gira asiática de Trump, que ha parado en Malasia, Japón y Corea del Sur, países en los que ha firmado acuerdos de cooperación estratégica y en los que ha logrado acercamientos para cerrar acuerdos comerciales que incluyen importantes inversiones en suelo estadounidense a cambio de mantener el actual nivel de aranceles que aplica Washington a sus exportaciones.
Las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron el pasado domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para que el encuentro entre Trump y Xi ayude a poner fin a la escalada de tensiones comerciales que ha tenido lugar entre las dos principales potencias mundiales.
