ONU: Más de 33.000 personas huyen de Al Fasher tras la captura de paramilitares sudaneses

"Se estima que un total de 33.485 personas fueron desplazadas entre el 26 y el 28 de octubre de 2025. Estas cifras son preliminares y podrían variar debido a la persistente inseguridad y la rápida evolución de la situación de desplazamiento", de acuerdo con el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM) de la OIM difundido en las últimas horas.

La mayoría de las personas desplazadas llegaron a zonas rurales dentro de la localidad de Al Fasher -capital de Darfur Norte-, mientras que otras alcanzaron las localidades de Tawila, Melit y Kebkabiya, en Darfur Norte.

Los equipos de la DTM informaron de una "alta inseguridad en las rutas", lo que podría restringir la movilidad, dado que situación sigue siendo "tensa y muy cambiante, con inseguridad persistente y continuos movimientos de población".

La DTM avisó de que debido a la persistente inseguridad, sus cifras se basan en entrevistas remotas con informantes clave y, por el momento, no es posible realizar verificaciones adicionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde que los paramilitares anunciaron el domingo la toma de la ciudad, que asediaban y atacaban a diario desde mayo de 2024, organizaciones y medios sudaneses han denunciado asesinatos por motivos étnicos en la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron ayer a los paramilitares sudaneses de matar a "más de 2.000 civiles desarmados", la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de Al Fasher, una cifra que no ha podido ser verificada por una fuente independiente.