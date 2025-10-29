Trump y Xi se reunirán en Corea del Sur para tratar de poner límite a la tensión comercial

La reunión tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Busan, cerca de la localidad de Gyeongju donde tiene lugar antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), y aunque ni Washington ni Pekín han anunciado el lugar exacto del encuentro, se espera que tenga en el Aeropuerto Internacional de Gimhae.

Trump partió esta mañana desde Gyeongju hacia el aerouperto de Gimhae, indicó la Casa Blanca, mientras que la agencia oficial china Xinhua afirmó que Xi despegó a Corea del Sur acompañado del canciller del país asiático, Wang Yi, entre otros oficiales.

Trump y Xi se reunirán pocos días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur (Malasia), en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un "acuerdo preliminar" para aliviar las tensiones comerciales.

No se conocen los detalles de dicho acuerdo, pero se espera que los dos mandatarios extiendan la tregua arancelaria que vence en noviembre.

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

Trump, además, ya ha avanzado que espera "bajar" los aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington "con la situación del fentanilo".

Los líderes podrían también sellar un acuerdo definitivo para garantizar el futuro de TikTok en Estados Unidos, ya que la legislación del país norteamericano obliga a la aplicación a desvincularse de su matriz china, ByteDance, para continuar operando, al considerar esos vínculos una amenaza a la seguridad nacional.

Será la primera reunión entre los dos mandatarios desde que el líder republicano regresó al poder en enero pasado y la primera vez que ambos se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019.