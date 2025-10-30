Erdogan defiende a Turquía como modelo de democracia frente a estándares europeos

"Estamos tranquilos, relajados, porque los criterios de Copenhague no significan para nosotros una postura negativa. Si se acercan a Turquía con los criterios de Copenhague, nosotros tenemos frente a eso los criterios de Ankara", dijo Erdogan en una rueda de prensa en Ankara tras reunirse con Merz, sin especificar tales criterios.

El jefe del Gobierno alemán había mencionado poco antes que en su conversación con Erdogan sobre el acceso de Turquía a la UE había evaluado el cumplimiento de Turquía de los criterios de Copenhague, es decir, las condiciones que debe cumplir un país candidato para ser admitido en la Unión Europea (UE).

"Daremos a conocer los criterios de Ankara a Europa y al mundo. Porque Turquía no es un país europeo ni asiático corriente. Turquía es una de las democracias mejor gestionadas de Europa, Asia y el mundo", aseguró Erdogan.

Merz respondió, por su parte, que el acceso a la UE pasa necesariamente por cumplir con los criterios de Copenhague y que esto no representa una postura alemana sino de toda la Unión.

Preguntado por el caso del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva desde marzo pasado en el marco de una investigación por corrupción, que su partido considera una instrumentalización de la judicatura para debilitar la oposición, Erdogan respondió que "nadie puede pisotear la justicia".

"Da igual qué cargo tenga alguien, si pisotea la justicia, el Estado de derecho, las instituciones judiciales, deben hacer lo que corresponda. Si no lo hicieran, proliferarían la corrupción, los robos, todo tipo de males", dijo el mandatario.

"El proceso en Estambul se gestiona así y se hará lo necesario", concluyó Erdogan, mientras que Merz no comentó el caso, que ha suscitado amplias críticas entre organizaciones de derechos humanos en Europa.

La comparecencia había arrancado con tonos mucho más cercanos, al agradecer Erdogan a su huésped los "pasos positivos" de Alemania ante los intentos de Ankara de comprar un lote de cazas del tipo Eurofighter.

Berlín había retirado en julio pasado su veto inicial a esta aspiración y el lunes pasado Turquía firmó con el Reino Unido un acuerdo de compraventa de 20 cazas, algo que Merz destacó como un buen ejemplo de cooperación para la seguridad europea.

Ambos mandatarios alabaron también la gran contribución a la economía alemana de los casi 3,5 millones de trabajadores turcos que emigraron a Alemania mediante un acuerdo bilateral de cuya firma se cumplen hoy 64 años.