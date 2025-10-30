La banda criminal Los Chiquillos de Colombia se compromete a no reclutar niños

El Gobierno colombiano y Los Chiquillos comenzaron acercamientos hace algunos meses bajo la figura conocida como Espacio de Conversación Sociojurídico de Buenaventura.

Este es el primer resultado firmado hoy por las partes, dijo a EFE el jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Fabio Cardozo.

Entre los compromisos suscritos con Los Chiquillos se destacan respetar la vida y la integridad de la población civil y no realizar acciones de extorsión contra personas que derivan su sustento del trabajo.

Igualmente, se comprometieron a cumplir el 'Acuerdo para erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños en las acciones directas y conexas con las violencias', firmado el 13 de marzo de 2025, y a respetar el 'Acuerdo de eliminación de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes', explicó Cardozo.

Para el jefe negociador, "estos acuerdos ratifican la importancia del diálogo y la persistencia de la estrategia de paz urbana en Buenaventura".

El funcionario recalcó que en Buenaventura la paz total está avanzando con el "desescalamiento de las violencias y con la suma de esfuerzos y voluntades de las instituciones del Gobierno nacional".

Este hecho se suma al proceso que se realiza con los grupos Shottas y Espartanos, y constituye un paso más en la consolidación de la paz urbana con enfoque territorial en Buenaventura.

Cardozo explicó que inicialmente se pensó que Los Chiquillos eran parte de los Espartanos, pero luego de conocer sus dinámicas "empezamos a advertir que era un grupo que tenía autonomía, vida propia y que, a principios de este año, fue un protagonista importante del pico de violencia que se dio en Buenaventura".

El máximo jefe de Los Chiquillos es Robert Daniel Quintana, alias Robert, quien fue capturado en 2023 y actualmente está preso en una cárcel de alta seguridad.

Actualmente, el Gobierno colombiano tiene mesas de diálogo sociojurídico con bandas urbanas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y la de Buenaventura.

Lo que el Gobierno colombiano busca con esto es reducir la violencia, lograr el sometimiento a la justicia de grupos armados y transformar los territorios, principalmente a través de la paz total, una de las banderas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.