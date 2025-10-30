Los príncipes de Gales ganan el juicio contra revista francesa por publicar fotos privadas

"El príncipe y la princesa de Gales se comprometen a proteger su intimidad familiar y a garantizar que sus hijos puedan crecer sin un escrutinio ni una interferencia indebidos. No dudarán en tomar las medidas necesarias para hacer respetar esos límites", se lee en un comunicado del Palacio de Kensington difundido este jueves por medios británicos como la BBC.

Un portavoz del heredero a la corona del Reino Unido consideró "extremadamente intrusivas" el artículo y las fotografías "tomadas con teleobjetivo por un paparazzi", que muestran tanto a Guillermo y a Catalina como a sus hijos, los príncipes Jorge, Luis y Carlota, en el balcón de un chalet.

El procedimiento judicial sumario se inició el 28 de abril, 12 días después de la publicación del artículo, seguido de una vista oral en junio y nuevos acontecimientos el 18 de septiembre, según relataron medios británicos.

En esa fecha, Sandrine Gil, presidenta de la primera sala del tribunal de Nanterre, a las afueras de París, dictó una orden provisional que daba la razón a Guillermo y Catalina, orden que se convirtió en una definitiva el pasado 14 de octubre.

El tribunal francés dictaminó que Paris Match había infringido los derechos de privacidad e imagen de los príncipes de Gales y sus hijos y ordenó a la revista pagar las costas judiciales de la pareja en Francia y publicar un aviso judicial en el que se reconociera la infracción.