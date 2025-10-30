Rosalía asegura en México que su nuevo disco está "inspirado" en las "mujeres santas"

"El álbum está inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo, me he tirado un año entero solamente en escribir las letras por eso es que tiene que ver mucho la proyección del disco", afirmó en un video colgado en redes tras uno de los eventos de escucha del álbum con seguidores en la capital mexicana.

Asimismo, la española, de 33 años, publicó en redes sociales videos de su cena del miércoles en un popular restaurante de Ciudad de México, donde disfrutó de varios platos típicos mexicanos como las enfrijoladas, los tacos y el pozole.

La visita a México coincide con la celebración del Día de Muertos, una de las grandes festividades del país norteamericano.

Más de tres años después del éxito de ‘Motomami’, Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music ‘LUX’, un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

LUX será publicado el próximo 7 de noviembre.