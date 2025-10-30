Starmer rechaza investigar a la ministra de Economía por infringir normativa de vivienda

En una carta dirigida anoche a Starmer, divulgada hoy, Reeves le pidió disculpas por no haber obtenido una licencia necesaria para poder alquilar su casa y dijo que se trató de un error involuntario.

"Fue un error involuntario. En cuanto me percaté de ello, tomamos medidas inmediatas y solicitamos la licencia. Pido disculpas sinceramente por este error", señaló la ministra.

La casa fue alquilada tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024 por 3.200 libras (3.616 euros) al mes.

La vivienda está en una zona de Londres correspondiente al ayuntamiento de Southwark, que exige a los propietarios privados una licencia selectiva, destinada a garantizar que los dueños cumplen con una adecuada calidad de la propiedad.

Tras la disculpa, el primer ministro dijo estar satisfecho de que el asunto pudiera darse por zanjado tras consultar con su asesor ético independiente, quien decidió no iniciar una investigación, como lo ha pedido el Partido Conservador, en la oposición.

Reeves comunicó a Starmer que desconocía que se necesitaba una licencia para alquilar su casa en Southwark tras mudarse al 11 de Downing Street, residencia del titular de Economía.

Según la página web del ayuntamiento, un propietario "puede ser procesado o multado" si su propiedad requiere licencia y no la obtiene cuando es puesta en el mercado para su alquiler.

Estas revelaciones llegan en un momento difícil para Reeves, quien a finales de noviembre presentará los presupuestos del Estado en medio de conjeturas de que el Gobierno laborista podría incumplir su promesa electoral de no aumentar el impuesto sobre la renta.