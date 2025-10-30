Trump reduce al 10 % los aranceles para China por el fentanilo tras reunirse con Xi

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 % al 47 %, apuntó Trump.

El líder republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.

Trump, quien dijo que volverá a reunirse con Xi en abril del próximo año en China, reveló además que no discutieron la cuestión de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cara a cara de este jueves, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el encuentro, que duró casi dos horas, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.