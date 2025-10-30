Wadephul subraya en primer viaje a Siria importancia de un gobierno para todos los sirios

Siria se enfrenta a retos inmensos y necesita para ello "un gobierno que garantice a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión, origen étnico o pertenencia social, una vida digna y segura", señaló Wadephul, quien agregó que esa es "la condición previa para que ahora se puedan sentar las bases de una Siria libre, segura y estable".

Agregó que precisamente eso es lo que subrayará en sus conversaciones con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y el jefe de la diplomacia siria, Asad al Shaibani, y aseguró que Alemania está contribuyendo a sentar estas bases, entre otras medidas con la supresión de todas las sanciones económicas contra Siria, por la que Berlín ha abogado de forma temprana y decisiva a nivel europeo, afirmó, así como con inversiones en la economía siria que empresas alemanas desean realizar.

Wadephul se refirió asimismo a la ayuda humanitaria, al apoyo en la retirada de minas y municiones y a la rápida construcción de una embajada.

"Siria se sitúa en directa vecindad con la Unión Europea. Todo lo que ocurre en Siria tiene repercusiones directas e indirectas en Alemania. Una Siria estable redunda en interés de Alemania. También por eso queremos que Siria se recupere económicamente lo antes posible", destacó.

Alemania es consciente de la pesadilla que han vivido lo sirios durante doce años de guerra civil que dejaron "profundas heridas que tardarán años, si no décadas, en curarse", señaló.

Con la caída de la dictadura de Bachar al Asad, "el pueblo sirio ha entrado en una nueva era" y Alemania quiere ayudarle "a tomar las riendas del futuro de su país", añadió.

Recordó que durante la sangrienta guerra civil, más de un millón de sirios buscaron refugio en Alemania, donde muchos encontraron no sólo protección, sino también un nuevo hogar, y algunos también están considerando regresar a Siria y reconstruir su país, dijo.

Wadephul indicó su deseo de profundizar esta relación especial entre ambos países con sus socios en Siria.

El ministro alemán, que viaja acompañado de un grupo de diputados del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, continuará tras su visita a Siria su viaje al Líbano y Baréin.