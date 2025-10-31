Bogotá reivindica liderazgo regional en vivienda como sede del Día Mundial de las Ciudades

"Esto es un reconocimiento que se le hace a Bogotá para ser la sede de este Día Mundial, que justamente es el día que la ONU celebra las ciudades, y para Bogotá es importantísimo porque es la ciudad que después de 10 años vuelve a ser una ciudad en Latinoamérica sede", expresó a EFE la secretaria del Hábitat de la capital colombiana, Vanessa Velasco.

La funcionaria señaló que ser sede del Día Mundial de las Ciudades de la ONU le permite a la Alcaldía "dar a conocer los avances en vivienda, desarrollo urbano, mejora de los barrios", así como "escuchar y conocer las buenas prácticas que se pueden dar en otras ciudades como las que estamos teniendo como referentes e invitados como Varsovia, Copenhague y Fortaleza".

"Es muy interesante y muy importante para la ciudad tener esta plataforma global para contar lo que hemos hecho, pero también discutir sobre lo que podemos y tenemos que aprender", aseguró.

En el evento participan más de mil asistentes entre alcaldes, líderes internacionales, representantes de organismos multilaterales, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de debatir sobre urbanismo, inclusión, cambio climático y gobernanza.

"Tenemos más de 30 expertos internacionales hablando de todos estos temas. Más de 40 delegaciones nos visitan para darnos a conocer sus experiencias y también presentamos lo que estamos nosotros haciendo", reiteró la secretaria.

Bogotá fue elegida sede del evento, organizado por ONU-Hábitat, por sus buenas prácticas urbanas, su capacidad institucional y su enfoque integral hacia un hábitat más inclusivo y resiliente.

En ese sentido, Velasco destacó que Bogotá tiene "el plan de vivienda más ambicioso que se ha hecho en una ciudad colombiana y es uno de los referentes en la región latinoamericana, con más de 250 millones de dólares en apoyos e incentivos para vivienda" que buscan beneficiar a unas 250.000 personas.

En el tema de "revitalización de barrios", la secretaria destacó un proyecto con el que apuntan a atender "más de 100 barrios en Bogotá".

"Acabamos de adjudicar alrededor del 25 millones de dólares en la recuperación de 43 barrios", precisó sobre esa iniciativa.

Al presentar su candidatura para acoger el principal evento global sobre desarrollo urbano sostenible, Bogotá también mostró "todos los esfuerzos que se están haciendo en inclusión social, vivienda, desarrollo urbano, sostenible, mejoramiento de barrios, transporte en una visión integral y gobernanza inteligente", según Velasco.

El Día Mundial de las Ciudades se celebra cada año, desde 2015, tras ser establecido por la Asamblea General de la ONU en 2013.

Con esta designación, Bogotá se sumó a otras ciudades anfitrionas como Shanghái (China), Estambul (Turquía), Milán (Italia) o Alejandría (Egipto), consolidándose como un referente regional en políticas urbanas sostenibles.