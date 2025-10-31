Bruselas: retirada de tropas de EE.UU. muestra necesidad de incrementar gasto en defensa

"Contamos con Estados Unidos como un socio sólido a la hora de apoyar nuestros esfuerzos, pero esto también muestra una vez más nuestra necesidad y determinación de incrementar el gasto en defensa y en nuestra propia seguridad", declaró la portavoz de la CE Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la institución.

Hipper confirmó que en el Ejecutivo comunitario han visto los anuncios sobre la retirada de tropas.

Estados Unidos ha anunciado a Rumanía que retirará parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN 'Mihail Kogalniceanu', situada en el sureste del país balcánico, informó este miércoles el Ministerio de Defensa en Bucarest.

"La reducción de las fuerzas estadounidenses es consecuencia de las nuevas prioridades de la Administración presidencial (de EEUU), anunciadas en febrero", explicó el ministerio en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La decisión también tuvo en cuenta que la OTAN ha consolidado su presencia y actividad en el flanco oriental, lo que permite a EEUU ajustar su postura militar en la región", se añade en la nota, según la cual unos mil soldados estadounidenses permanecerán en Kogalniceanu.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida consiste en detener la rotación en Europa de una brigada que contaba con militares en varios países miembros de la OTAN.

La base 'Mihail Kogalniceanu' tiene una posición estratégica cerca del Mar Negro y es utilizada tanto por la aviación militar rumana como por las fuerzas aliadas, especialmente para misiones de vigilancia aérea, entrenamiento multinacional y despliegues operativos.

Por su parte, el Departamento de Guerra de Estados Unidos aseguró el miércoles que el proceso de reducción de fuerzas militares en Europa "no es una retirada", ni una señal de menor compromiso con la OTAN.