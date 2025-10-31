El ministro de Defensa dice que los venezolanos no merecen el "asedio criminal" de EE.UU.

"El pueblo de Venezuela no merece estar bajo el acecho y el asedio criminal del imperialismo norteamericano, porque somos un pueblo amante de la paz, lo hemos demostrado un millón de veces y siempre se equivocan con nosotros", dijo Padrino López tras participar en una misa de acción de gracias por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario indicó que hay buques, aviones y destructores "incursionando" cerca de las costas del país, "intimidando a un pueblo de Dios".

"Bendito Dios que nos haya mandado estos dos santos en un momento tan crucial, tan determinante, histórico para la vida y la historia de Venezuela", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que la Administración estadounidense se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, con base en una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra embarcaciones a las que Washington acusa de transportar drogas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.