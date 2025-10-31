La bolsa de São Paulo cierra con una suba acumula de 2,30 % en una semana de récords

En esta sesión, el índice de referencia del parqué paulista, el mayor de América Latina, quedó en los 149.540 puntos básicos y renovó su puntuación récord por cuarto día consecutivo, animado ante el buen desempeño de los valores de sus principales empresas y un escenario global más esperanzador ante el acuerdo entre Estados Unidos y China.

En el mercado de divisas, el real brasileño cerró prácticamente estable frente al dólar (-0,01 %), que terminó el día cotizado a 5,379 reales para la compra y 5,380 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La bolsa paulista culminó octubre con una sólida suba acumulada del 2,26 %, un mes marcado por la reducción de las tensiones comerciales y la mejora del diálogo entre Brasil y Estados Unidos.

En el ámbito local, este viernes se conoció que el déficit fiscal de Brasil en el acumulado de los últimos 12 meses hasta septiembre subió al 8,16 % del PIB, frente a un 7,81 % de agosto.

Y que la deuda pública bruta del sector público alcanzó el 78,1 % del PIB en septiembre, una subida de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Estas cifras preocupan a los operadores del mercado de la mayor economía de América Latina, que en el último año creció el 3,4 % pero las últimas previsiones del Gobierno estiman que esa tasa caerá hasta el 2,3 % en 2025.

El Gobierno presentó una serie de proyectos para equilibrar las cuentas, como propuestas para aumentar la carga tributaria de los más ricos y algunos sectores económicos, pero varias de estas medidas han sido rechazadas por el Congreso.

Con todo, las acciones de Vale figuraron entre las más negociadas del día, tras la divulgación de sus resultados en la víspera, donde se conoció que la empresa obtuvo un beneficio neto de 2.685 millones de dólares, lo que representa un salto del 11 % en la comparación con el mismo período de 2024 y del 27 % frente al segundo trimestre de este año.

Los papeles de la minera brasileña crecieron este viernes un 1,88 %.

Mientras que, del otro lado, las acciones de la estatal Petrobras corrieron con otra suerte y se dejaron un 0,47 %.

Las acciones de la empresa dedicada a la fabricación de bienes industriales Nordon Indústrias Metalúrgicas encabezaron el podio de las mayores ganancias de la jornada (+13,19 %), por delante de la empresa dedicada a la distribución de materiales y medicamentos a hospitales Mafra (+10,77 %).

Del otro lado, las mayores pérdidas del día fueron para la desarrolladora inmobiliaria Belora (-14,93 %) y la empresa de licenciamiento ambiental Ambipar (-12,50 %), que está en proceso de recuperación judicial.

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió este viernes a los 23.570 millones de reales (unos 4.381 millones de dólares o 3.797 millones de euros) en más de 3,2 millones de operaciones financieras.