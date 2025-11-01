Georgia congela su participación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

"El Parlamento Europeo ha convertido la plataforma Euronest en un arma para chantajear a los países vecinos", escribió en su canal de Facebook el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.

Papushvili agregó que el enfoque "hostil" y "partidista", adoptado por ciertas fuerzas en el Parlamento Europeo hace imposible la participación de la delegación georgiana en sus actividades.

Según él, "ciertos eurodiputados, conocidos por su postura política hostil, injusta y parcial hacia Georgia, introdujeron enmiendas en la resolución de la última sesión de Euronest que son completamente inaceptables e indignantes para la sociedad georgiana".

Así, "una de estas enmiendas califica las elecciones parlamentarias de 2024 en Georgia de 'fraudulentas' y al gobierno elegido por el pueblo georgiano de 'autoproclamado'".

A principios de año Georgia suspendió también su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que exige a Tiflis celebrar nuevas elecciones y liberar a todos los detenidos en protestas antigubernamentales que estallaron en otoño de 2024.