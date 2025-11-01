Rusia derriba casi un centenar de drones ucranianos sobre nueve de sus regiones

Según el parte castrense, 12 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Samara y 11, sobre la región de Moscú.

Otros 10 drones fueron neutralizados en Vorónezh y Tostov, mientras que también hubo aparatos enemigos derribados en Lípetsk, Riazán, Kursk y Kaluga.

La víspera, Rusia informó sobre 130 drones ucranianos derribados en la noche del jueves al viernes sobre catorce de sus regiones.

El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, ha admitido que el número de ataques de drones ucranianos se ha ido incrementado de manera considerable.

"Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos", dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.