España reafirma su "firme" compromiso con la protección de periodistas y la prensa libre

Con motivo de la undécima jornada promovida por Naciones Unidas para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, España recuerda que sin periodistas libres y que trabajen sin miedo a represalias, y sin el acceso a una información veraz y fiable, "no hay transparencia y no hay auténtica democracia".

España apoya los mecanismos internacionales y europeos de protección de la libertad de prensa, la defensa de la independencia editorial y el secreto de las fuentes, así como la rendición de cuentas de quienes ataquen y cometan crímenes contra periodistas, según Exteriores.

Además, el Ejecutivo insiste en el respaldo a quienes informan desde zonas de conflicto o bajo presión.

Un total de 153 periodistas y trabajadores de medios ha sido asesinados en el mundo en lo que va de año, una cifra que "nunca había sido tan alta en diez meses", denunció la Campaña Emblema de Prensa (PEC), que subrayó que dos tercios de las muertes se produjeron en conflictos armados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Franja de Gaza ha sido especialmente peligrosa para los profesionales de la información, con 57 periodistas asesinados en 2025. Le siguen la guerra de Ucrania y el Yemen, sumido en una contienda civil desde 2015, con otros once informadores muertos en cada uno de esos países.