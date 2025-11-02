Londres investiga como posible terrorismo apuñalamiento en un tren, con 9 heridos críticos

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas, nada se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

El tren circulaba entre Doncaster y la estación de King´s Cross en el norte de Londres, e iba repleto de gente en un sábado noche, pero fue forzado a parar en Huntingdon, a 126 kilómetros de norte, tras recibir la Policía llamadas de alerta por un ataque en este tren regional.

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

"Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones", dijo un testigo al diario The Sun.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado el incidente de "profundamente preocupante", mientras que su secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido "evitar comentarios y especulaciones" sobre lo sucedido.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque "puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.

Esa parece ser la razón de la cautela con que la policía británica y el mismo Gobierno están mostrando a la hora de ofrecer información sobre los dos arrestados tras el ataque del tren y sus posibles motivos.