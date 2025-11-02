Rusia derriba casi 170 drones ucranianos durante la noche pasada

Según el parte castrense, en Krasnodar fueron neutralizados 32 aparatos enemigos y otros 28 en la anexionada región de Crimea.

Sobre la región de Briansk, colindante con Ucrania, fueron destruidos una veintena de drones, agregaron en Defensa.

Mientras, 39 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las aguas del mar Negro.

El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, ha admitido que últimamente el número de ataques de drones ucranianos se ha incrementado de manera considerable.

"Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos", dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.