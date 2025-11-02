Trump dice que Xi afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él presida EE.UU.

Xi "dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: 'Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque saben las consecuencias", declaró Trump en un adelanto en X de su entrevista en el programa 60 Minutes del canal CBS, que se emite en la noche del domingo.

Trump, que grabó la entrevista el viernes, indica que en su reunión de la víspera con Xi en Busán (Corea del Sur) sobre materia comercial, el presidente chino "no mencionó" a Taiwán, algo que le "sorprendió".

El Gobierno chino afirmó el pasado miércoles que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la "reunificación" con Taiwán y ha pedido al Gobierno de Trump una postura clara sobre la isla autogobernada dada su mayor ambigüedad respecto a su predecesor, Joe Biden, que expresó apoyo a Taipéi.

La periodista Norah O'Donnell preguntó a Trump sobre los planes de EE.UU. ante la posibilidad de una invasión de China a Taiwán, tras lo que el presidente respondió que "lo sabrán cuando eso ocurra" y aseguró que Xi "entiende" lo que puede pasar, pero se negó a dar más explicaciones.

"No puedo revelar mis secretos, no quiero ser uno de estos tipos que dice exactamente lo que ocurrirá si algo ocurre, la otra parte lo sabe (...). Entienden lo que va a pasar", comentó.

Fue entonces cuando hizo las declaraciones sobre lo que Xi y su equipo supuestamente han dicho "abiertamente" en sus reuniones, que China no intervendrá mientras Trump sea presidente.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.