Ucrania afirma que sus drones han causado un incendio en un petrolero ruso en el mar Negro

Una fuente del SBU confirmó a la agencia estatal Ukrinform el ataque, en el que participaron también otros cuerpos de las fuerzas de defensa y seguridad del Estado ucraniano.

"Se registraron cinco impactos de drones. Como resultado de los ataques, un petrolero se incendió y al menos cuatro de las columnas de alimentación que se usan para cargar y descargar los petroleros quedaron inhabilitadas. También fueron dañados edificios del puerto", declaró la fuente.

El puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, alberga una terminal petrolera y una refinería de crudo propiedad de Rosneft.

"Los servicios de seguridad siguen atacando la infraestructura que refina el crudo ruso, que le brinda al enemigo recursos para su agresión contra Ucrania", agregó la fuente, que prometió que los ataques continuarán.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 168 drones ucranianos, la mayoría de ellos sobre las aguas del mar Negro y la región de Krasnodar, informó este domingo el Ministerio de Defensa del país.

Según el parte castrense, en Krasnodar fueron neutralizados 32 aparatos enemigos y otros 39 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las aguas del mar Negro.