Corea del Norte lanza cohetes de artillería coincidiendo con la visita de Hegseth al Sur

El lanzamiento de los cohetes tuvo lugar en torno a las 16:00 hora local (7:00 GMT) del lunes hacia aguas del mar Amarillo, según el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS), que añadió, en un comunicado, que está analizando los detalles del arma.

El test se produjo en torno a la hora a la que Hegseth aterrizó en la Base Aérea de Osan, a unos 50 kilómetros al sur de Seúl, y menos de una hora antes de que llegara a Camp Bonifas, el puesto del Comando de las Naciones Unidas (ONU) ubicado a unos 400 metros al sur del límite de la DMZ durante una visita a la frontera junto al ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back.

El ejército surcoreano confirmó que el régimen norcoreano también lanzó otra ronda de diez proyectiles de artillería sobre las 15:00 hora local del pasado sábado (6:00 GMT), mientras el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunían en la ciudad surcoreana de Gyeongju con motivo de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Nuestras fuerzas armadas están monitorizando estrechamente las diversas actividades norcoreanas bajo una firme postura de defensa conjunta entre Corea del Sur y EE.UU." que les permite "responder con contundencia a cualquier amenaza", indicó el JCS en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Este tipo de pruebas armamentísticas de artillería no viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero el lanzacohetes de 240 milímetros de Pionyang pone a Seúl y sus alrededores dentro de rango de alcance.

La visita de Hegseth a Corea del Sur se produce tras el viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático la semana pasada, durante el que expresó su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, una propuesta que no obtuvo respuesta pública por parte de Pionyang, que realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del mandatario.

El motivo principal del viaje del secretario de Guerra al Sur es su participación en la Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el principal foro anual de defensa entre Washington y Seúl, donde se abordarán cuestiones de coordinación militar ante Corea del Norte.

Durante el encuentro se espera que discutan también asuntos relacionados con la aprobación de EE.UU. para que Corea del Sur fabrique un submarino de propulsión nuclear y la modernización de su alianza militar.