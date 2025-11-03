La filial del Cádiz CF cae un 55 % en la bolsa de Wall Street

Alrededor de la 13:10 hora local (17:10 GMT), las acciones de la compañía bajaban un 55 %, y cada título se vendía a 9,25 dólares.

En los primeros compases de la bolsa, sus acciones llegaron a hundirse un 60 %, cotizando a un precio mínimo de 7,51 dólares por acción.

Nomadar Corp comenzó a cotizar el pasado viernes en el Nasdaq bajo el símbolo 'NOMA'.

Ese día, el consejero delegado de la firma y vicepresidente del equipo de fútbol, Rafael Contreras, y el presidente del club, Manuel Vizcaíno, formaron parte del toque de campana en la sede de Nueva York del tecnológico Nasdaq.

La compañía salió a bolsa a través de una cotización directa, que permite a los accionistas vender sus títulos sin que la empresa emita nuevas acciones.