Trump dice que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

Donald Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró Trump al programa “60 Minutes”, al responder una pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Lea más: EE.UU. parece aumentar presión militar en el Caribe y crece el temor a que ataque Venezuela

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.