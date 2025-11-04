Activistas indonesios rechazan la propuesta de nombrar al dictador Suharto héroe nacional

"Conceder el título de héroe nacional a Suharto supone una traición a las víctimas y los valores democráticos (...) Este honor solo es apropiado para aquellos que lucharon por la libertad (...) no para líderes marcados por el autoritarismo y la violación de los derechos humanos", denuncian más de 480 activistas y académicos en una carta dirigida al presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

El Ministerio de Asuntos Sociales indonesio, encargado de elaborar la lista de candidatos, ha confirmado públicamente la inclusión de Suharto entre los 40 finalistas.

Prabowo, quien estuvo casado con una hija de Suharto y cuenta con plenos poderes para decidir a quién otorgar el galardón, anunciará el nombre de los condecorados el próximo lunes, cuando se celebra el Día de los Héroes Nacionales.

Entre los firmantes de la carta de hoy hay víctimas del régimen de Suharto (1967-1998), que se caracterizó por la represión contra la oposición, la persecución del Partido Comunista, y durante el que se registraron numerosas matanzas perpetradas por el Ejército, entre ellas la sangrienta ocupación militar de Timor Oriental.

Tras su defenestración, durante las revueltas de mayo de 1998, la autoridades iniciaron un proceso para juzgar por corrupción al exdictador, quien nunca llegó a ser sentenciado y falleció en 2008 a los 86 años.

Según la oenegé Transparencia Internacional, Suharto malversó entre 15.0000 y 35.000 millones de dólares durante su mandato.

"A día de hoy muchas víctimas se niegan a contar a sus hijos que alguna vez fueron víctimas. Ese sufrimiento persiste hasta nuestros días. No puedo permitir que el presidente que nos oprimió sea nombrado héroe nacional", declaró la indonesia Utati, quien pasó 11 años en prisión durante el régimen de Suharto, en un acto organizado hoy por la oenegé Amnistía Internacional.

La propuesta de nombrar a Suharto héroe nacional no es nueva, pero en anteriores ocasiones fue bloqueada por los distintos presidentes del país.

Desde que asumió el poder en octubre de 2024, Prabowo, un exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Suharto, ha ampliado la influencia de las Fuerzas Armadas en las instituciones de la tercera mayor democracia del mundo y primera economía del Sudeste Asiático.

Los detractores de la reforma denuncian que supone un paso atrás en el proceso democrático emprendido en las pasadas décadas, tras el fin de la dictadura militar de Suharto.