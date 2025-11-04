Al menos ocho ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos en Cisjordania

Según fuentes locales citadas por Wafa, decenas de colonos agredieron a campesinos que trabajaban en invernaderos en la aldea de Beit Dajan, al este de Nablus, antes de que el Ejército israelí irrumpiera en la zona.

En la localidad de Qusra, al sur de Nablus, colonos también golpearon a agricultores durante la cosecha, mientras que en el sitio arqueológico de Al-Masoudiya, al noroeste de la ciudad, destruyeron cientos de plantones agrícolas y permitieron que el ganado pastara en las tierras cultivadas.

El activista Dhiab Hajji, residente de la zona, denunció a Wafa que los colonos dañaron unas 17 dunams (alrededor de 1,7 hectáreas) de terreno donde se habían plantado 830 árboles.

En Aqraba, al sur de Nablus, colonos atacaron a agricultores en la zona de Al-Amayir, "robándoles las aceitunas y un teléfono móvil", apuntó Wafa.

En Belén, fuerzas israelíes y colonos agredieron a recolectores palestinos en la localidad de Al-Khader. Talha Da'dou' relató a Wafa que soldados y colonos los golpearon cuando se dirigían a sus tierras a recolectar aceitunas en la zona de Ein al-Qassis, al oeste de la ciudad.

Su esposa e hija fueron detenidas brevemente antes de que los obligaran, bajo amenaza, a abandonar el lugar, y según Wafa la familia fue "perseguida y amenazada con ser arrestada si regresaban a sus tierras".

En Yenín, las fuerzas israelíes allanaron la localidad de Silat al-Harithiya, al oeste de la ciudad, y distribuyeron panfletos "amenazantes entre" los residentes, dice la agencia.

En Ramala, capital de Cisjordania ocupada, un joven sufrió contusiones y cortes tras ser atacado por colonos que irrumpieron en su lugar de trabajo, una planta de energía solar en la localidad de Rammun, informó también Wafa.

Durante la temporada de la cosecha de aceitunas en Cisjordania, las tierras palestinas son frecuentemente escenario de ataques y restricciones que impiden a los agricultores acceder a sus campos, causando pérdidas económicas significativas.

Solo en octubre, Naciones Unidas ha contabilizado 536 agresiones de colonos, el número más alto desde que existen registros (2013).