Álvarez de Toledo afirma que Sheinbaum debería pedir disculpas por homicidios en México

"Ella debería pedir disculpas por los muertos que se siguen produciendo hoy", señaló Álvarez de Toledo durante su intervención en Lima en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), el mayor foro empresarial de Perú, que comenzó en la capital peruana para abordar el escenario político previo a las elecciones generales de 2026 en el país andino.

La parlamentaria recordó el reciente asesinato del alcalde del municipio mexicano de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos, cuando había solicitado antes ayuda al Gobierno nacional para hacer frente al crimen organizado en su jurisdicción.

Álvarez de Toledo consideró que pedir que España se disculpe por la conquista de América y su dominio durante casi tres siglos es una "maniobra de populistas para eludir responsabilidades", que busca "culpar a los españoles de hace 500 años de los problemas que no pueden resolver hoy".

En ese sentido, aseveró que "es más fácil destruir una estatua de Cristóbal Colón que construir un aeropuerto".

La legisladora del PP hizo estas afirmaciones después de que Sheinbaum celebrase las declaraciones recientes del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, quien el viernes reconoció que a lo largo de la historia compartida entre España y México "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

Al ser preguntada por su posición ante el feminismo, Álvarez de Toledo rechazó un feminismo que sea "odiador del hombre", al indicar que no forma parte "de un colectivo identitario".

"Tengo mucho en común con muchas mujeres así como con muchos hombres", dijo Álvarez de Toledo. "Mi sexo no va a determinar mi voto, ni mi sensibilidad, ni mis prioridades y objetivos. Así es como lo interpreto. A mis hijas les enseño a convertirse en mujeres propias y con criterio propio", añadió.

Asimismo, cuestionó que haya políticos que se definan abiertamente como comunistas, pues para ella el comunismo y el nazismo están a una altura similar.

"Estamos en una gran crisis del orden liberal y occidental motivada por enemigos externos, por autocracias que buscan la destrucción de Occidente como China o Rusia", señaló Álvarez de Toledo al exhortar a los empresarios peruanos a "generar riqueza", pero también a involucrarse en la militancia democrática.

"No hay salud económica sin salud política y democrática. No hay inversión más rentable que invertir en democracia y política", dijo la diputada española al enfatizar que "si los países se empiezan a hundir, es porque los mejores abandonan o se desentienden de la política" y considerar que "no hay neutralidad, es complicidad por omisión".