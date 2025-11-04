Australia lanza programa de electricidad solar gratuita 3 horas al día en varios estados

La iniciativa, denominada "Compartidor Solar", se aplicará a viviendas con medidores inteligentes en Nueva Gales del Sur, el sureste de Queensland y Australia Meridional a partir de julio de 2026, con la posibilidad de extenderla al resto del país en 2027.

"Quienes puedan trasladar su consumo eléctrico al periodo de coste cero se beneficiarán directamente, tengan o no paneles solares y sean propietarios o inquilinos. Cuantas más personas se unan a la oferta y trasladen su consumo, mayores serán los beneficios para el sistema y, por consiguiente, menores los costes para todos los usuarios de electricidad", dijo hoy el ministro de Energía y Cambio Climático, Chris Bowen, en un comunicado.

Según Bowen, el objetivo es que "hasta el último rayo de sol sea utilizado para alimentar nuestros hogares" y reducir el desperdicio de energía solar, que a menudo se produce en las horas de máxima generación.

Australia cuenta con más de cuatro millones de sistemas solares domésticos y genera un exceso de electricidad barata en las horas centrales del día. El plan pretende trasladar parte del consumo energético, como el uso de lavadoras, lavavajillas o la carga de vehículos eléctricos, de los picos vespertinos hacia los momentos de mayor producción solar.

Según el Ejecutivo, este cambio ayudaría a aliviar la presión sobre la red eléctrica, evitar costosas ampliaciones de infraestructura y contener el aumento de los precios.

El proyecto se implementará mediante una modificación de la oferta de mercado por defecto, que fija el precio máximo que las compañías pueden cobrar a los usuarios. La Autoridad Reguladora de Energía de Australia supervisará el proceso para garantizar un trato justo fuera de las horas gratuitas.

El anuncio llega en un momento en que el Gobierno de Anthony Albanese afronta críticas por los incrementos en las tarifas eléctricas, pese a la caída de los precios mayoristas de la energía.